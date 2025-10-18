Salon du petit format à la galerie Victor Hugo Amboise

Salon du petit format à la galerie Victor Hugo

60 Rue Victor Hugo Amboise Indre-et-Loire

Du 18 au 26 octobre 2025, découvrez le Salon du petit format organisé à la galerie Victor Hugo et admirez les œuvres de 26 peintres, sculpteurs et photographes.

Vernissage le samedi 18 octobre 2025 à 17h.

Une exposition organisée par l’Association Artistes en Val d’Amboise.

Entrée libre. 0 .

60 Rue Victor Hugo Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 81 74 05 74 galerie60victorhugo@gmail.com

English : Small Format Exhibition at the Victor Hugo Gallery

From 18th to 26th October 2025, discover the Small Format Exhibition organised at the Victor Hugo Gallery and admire the works of 26 painters, sculptors and photographers.

German :

Entdecken Sie vom 18. bis 26. Oktober 2025 den Salon du petit format, der in der Galerie Victor Hugo veranstaltet wird, und bewundern Sie die Werke von 26 Malern, Bildhauern und Fotografen.

Italiano :

Dal 18 al 26 ottobre 2025, scoprite il Salon du petit format organizzato alla galleria Victor Hugo e ammirate le opere di 26 pittori, scultori e fotografi.

Espanol : Salón del pequeño formato en la galería Victor Hugo

Del 18 al 26 de octubre de 2025, descubra la exposición Salón del pequeño formato organizada en la galería Victor Hugo y admire las obras de 26 pintores, escultores y fotógrafos.

L’événement Salon du petit format à la galerie Victor Hugo Amboise a été mis à jour le 2025-10-13 par OFFICE AMBOISE