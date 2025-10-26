Salon du Pin’s et de la Fève Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes

Salon du Pin’s et de la Fève Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes dimanche 26 octobre 2025.

Salon du Pin’s et de la Fève

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-10-26 08:00:00

fin : 2025-10-26 17:00:00

2025-10-26 2025-10-29

L’association « Pin’s Passion Saintes » sera heureuse de vous voir nombreux pour ce rendez-vous de passionnés.

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 02 02 80

English :

The « Pin’s Passion Saintes » association looks forward to seeing many of you at this meeting of enthusiasts.

German :

Der Verein « Pin’s Passion Saintes » würde sich freuen, Sie zahlreich bei diesem Treffen von Liebhabern begrüßen zu dürfen.

Italiano :

L’associazione « Pin’s Passion Saintes » sarà lieta di vedervi numerosi a questo incontro di appassionati.

Espanol :

La asociación « Pin’s Passion Saintes » estará encantada de ver a tantos de ustedes en esta reunión de entusiastas.

