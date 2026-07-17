salon du polar de Templemars, Salle Henri Desbonnet,, Templemars

Informations pratiques

salon du polar de Templemars 22 et 26 septembre Salle Henri Desbonnet, Nord

www.salondupolardetemplemars.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T08:30:00+02:00 – 2026-09-22T09:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T08:30:00+02:00 – 2026-09-26T09:00:00+02:00

Le 19 éme Salon du Polar de Templemars se déroulera du 22 au 26 septembre

Cette 19ᵉ édition se tiendra le 26 septembre 2026 salle Henri Desbonnet et de nombreux événements seront proposés du 22 au 25 septembre : Théâtre, ciné-débat, jeu de piste, remise du prix Nordek, Table ronde et match d’impro à Wattignies.

Vous retrouverez sur

– le site officiel du salon : www.salondupolardetemplemars.fr, toutes les informations utiles : auteurs invités, programme de la semaine et inscription en ligne , actualités, informations pratiques et bien plus encore…

et sur la page facebook : https://www.facebook.com/groups/105003179587164

salon du polar de Templemars (Nord), une mine d’informations et des portraits des auteurs présents cette année.

Alors n’attendez plus, partez dès maintenant à la découverte des manifestations dédiées au polar et préparez-vous à une semaine riche en rencontres, en suspense et en passion littéraire !

Rendez-vous du 22 au 26 septembre 2026 !

Salle Henri Desbonnet, templemars Templemars 59175 Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.salondupolardetemplemars.fr »}, {« link »: « https://www.facebook.com/groups/105003179587164 »}]

Le 19 éme Salon du Polar de Templemars se déroulera du 22 au 26/09. Cette 19ᵉ édition se tiendra le 26 septembre 2026 salle H.Desbonnet et de nombreux événements seront proposés du 22 au 25 /09 .