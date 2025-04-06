Salon du polar et de l’intrigue

Place de la Marne Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Le 11ème salon du polar et de l’intrigue organisé par le Lions Club de Loches vous propose de rencontrer une trentaine d’auteurs de polars qui dédicaceront leurs derniers opus ! Amateurs d’intrigues policières, venez nombreux vous polariser pour l’année. Animations surprises pour petits et grand !

Le 11ème salon du polar et de l’intrigue organisé par le Lions Club de Loches vous propose de rencontrer une trentaine d’auteurs de polars qui dédicaceront leurs derniers opus ! Amateurs d’intrigues policières, venez nombreux vous polariser pour l’année. Animations surprises pour petits et grands.

Les bénéfices iront intégralement à la recherche contre le cancer des enfants. .

Place de la Marne Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lionsclubloches@gmail.com

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English :

The 11th Thriller and Intrigue Fair organized by the Loches Lions Club offers you the chance to meet some thirty thriller authors, who will be signing their latest works! Lovers of detective plots, come and get polarized for the year. Surprise entertainment for young and old!

L’événement Salon du polar et de l’intrigue Loches a été mis à jour le 2026-03-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire