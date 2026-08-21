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Salon du Polar – Polar Impro, Centre culturel Robert Delefosse, Wattignies

vendredi 25 septembre 2026 · Centre culturel Robert Delefosse · Wattignies

Salon du Polar – Polar Impro, Centre culturel Robert Delefosse, Wattignies

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
Centre culturel Robert Delefosse
Adresse
Centre culturel Robert Delefosse Wattignies
Ville
59139 Wattignies
Département
Nord
Tarif
Participation libre, sur réservation

Salon du Polar – Polar Impro Vendredi 25 septembre, 19h30 Centre culturel Robert Delefosse Nord

Participation libre, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T19:30:00+02:00 – 2026-09-25T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-25T19:30:00+02:00 – 2026-09-25T22:00:00+02:00

Dans le cadre du partenariat avec le SALON DU POLAR, Wattignies s’associe à Templemars en organisant un spectacle sur la thématique du roman policier, et accueillera cette année la LITO, Ligue d’improvisation théâtrale du Trompe l’OEil.
Une compagnie à découvrir absolument !
Un spectacle placé sous le signe du polar certes, mais aussi et surtout de l’humour !
Le spectacle sera précédé de la remise du Prix NORDEK par le comité Salon du Polar.
Tarif : Participation libre – sur réservation : https://www.helloasso.com/associations/templ-anim
Via HELLO ASSO et TEMPL’ANIM

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Dans le cadre du partenariat avec le SALON DU POLAR, Wattignies s’associe à Templemars en organisant un spectacle sur la thématique du roman policier.

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