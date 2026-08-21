Salon du Polar – Polar Impro, Centre culturel Robert Delefosse, Wattignies

Informations pratiques

Salon du Polar – Polar Impro Vendredi 25 septembre, 19h30 Centre culturel Robert Delefosse Nord

Participation libre, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T19:30:00+02:00 – 2026-09-25T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T19:30:00+02:00 – 2026-09-25T22:00:00+02:00

Dans le cadre du partenariat avec le SALON DU POLAR, Wattignies s’associe à Templemars en organisant un spectacle sur la thématique du roman policier, et accueillera cette année la LITO, Ligue d’improvisation théâtrale du Trompe l’OEil.

Une compagnie à découvrir absolument !

Un spectacle placé sous le signe du polar certes, mais aussi et surtout de l’humour !

Le spectacle sera précédé de la remise du Prix NORDEK par le comité Salon du Polar.

Tarif : Participation libre – sur réservation : https://www.helloasso.com/associations/templ-anim

Via HELLO ASSO et TEMPL’ANIM

Centre culturel Robert Delefosse Centre culturel Robert Delefosse Wattignies Wattignies 59139 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/templ-anim »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/templ-anim »}]

Dans le cadre du partenariat avec le SALON DU POLAR, Wattignies s’associe à Templemars en organisant un spectacle sur la thématique du roman policier.

Ville de Wattignies