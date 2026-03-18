Salon du Printemps Salle des fêtes Monlet

Salon du Printemps

Salle des fêtes 7 route de Fouant Bonne Monlet Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

L’Amicale Laïque organise le Salon du Printemps le samedi 11 avril, de 9h à 17h à la salle des fêtes de Monlet.

De nombreux exposants seront présents artisanat, créations artisanales, produits locaux, bien‑être, vendeurs indépendants…

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Salle des fêtes 7 route de Fouant Bonne Monlet 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 22 92 99

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English :

The Amicale Laïque is organizing the Salon du Printemps on Saturday April 11th, from 9am to 5pm at the Monlet village hall.

Numerous exhibitors will be present: crafts, handmade creations, local products, wellness, independent sellers?

L’événement Salon du Printemps Monlet a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay