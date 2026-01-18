Salon du Recrutement et de l’Alternance Drôme-Ardèche Palais des congrès et des expositions Jacques Chirac Valence

Salon du Recrutement et de l’Alternance Drôme-Ardèche

Palais des congrès et des expositions Jacques Chirac 16 avenue Georges Clémenceau Valence Drôme

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-26

2026-02-25

Vous cherchez un emploi ou une alternance ?

Le Salon du Recrutement et de l’Alternance est de retour pour sa 4ème édition à Valence !

Palais des congrès et des expositions Jacques Chirac 16 avenue Georges Clémenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes melyne.morin@ebra.fr

English :

Looking for a job or a work-study program?

The Salon du Recrutement et de l’Alternance is back for its 4th edition in Valence!

