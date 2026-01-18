Salon du Recrutement et de l’Alternance Drôme-Ardèche Palais des congrès et des expositions Jacques Chirac Valence
Salon du Recrutement et de l’Alternance Drôme-Ardèche Palais des congrès et des expositions Jacques Chirac Valence mercredi 25 février 2026.
2026-02-25
Vous cherchez un emploi ou une alternance ?
Le Salon du Recrutement et de l’Alternance est de retour pour sa 4ème édition à Valence !
Palais des congrès et des expositions Jacques Chirac 16 avenue Georges Clémenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes melyne.morin@ebra.fr
Looking for a job or a work-study program?
The Salon du Recrutement et de l’Alternance is back for its 4th edition in Valence!
