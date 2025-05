Salon du running – Bergheim, 17 mai 2025 09:00, Bergheim.

Haut-Rhin

Salon du running 17 Route du vin Bergheim Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-05-17 09:00:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

2025-05-17

Vous aimez courir et faire du sport ? Vous êtes à l’affût des nouveautés pour améliorer vos performances ? Ce salon est fait pour vous conseiller en nutrition, coach sportif, équipementier sportif… seront présents pour vous conseiller.

17 Route du vin

Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 6 06 66 82 20 delorga@outlook.fr

English :

Do you love running and sport? Are you looking for new ways to improve your performance? This is the show for you: nutrition consultants, sports coaches, sports equipment manufacturers… will be on hand to advise you.

German :

Laufen Sie gerne und treiben Sie gerne Sport? Sind Sie auf der Suche nach Neuheiten, um Ihre Leistungen zu verbessern? Dann ist diese Messe genau das Richtige für Sie: Ernährungsberater, Sporttrainer, Sportausrüster… werden anwesend sein, um Sie zu beraten.

Italiano :

Vi piacciono la corsa e lo sport? Siete alla ricerca di nuovi modi per migliorare le vostre prestazioni? Allora questo è il salone che fa per voi: consulenti nutrizionali, allenatori sportivi, produttori di attrezzature sportive e altro ancora saranno a disposizione per darvi tutti i consigli di cui avete bisogno.

Espanol :

¿Le gusta correr y hacer deporte? ¿Está buscando nuevas formas de mejorar su rendimiento? Entonces este es su salón: asesores en nutrición, entrenadores deportivos, fabricantes de material deportivo y mucho más estarán a su disposición para darle todos los consejos que necesite.

