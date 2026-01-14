Salon du savoir-faire local pipriac 11 & 12 avril 2026 Pipriac

Salon du savoir-faire local pipriac 11 & 12 avril 2026

Espace Albert Poulain Pipriac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Tous les deux ans, l’événement permet d’aller à la rencontre des nombreuses entreprises du territoire et d’échanger avec ces dernières autour de vos besoins et de leur savoir-faire.

De nombreuses offres promotionnelles sont proposées aux visiteurs ainsi qu’une grande tombola avec de nombreux lots à gagner.

Le salon propose aussi des temps d’animations pour petits et grands.

Restauration sur place ou à emporter tout au long de la journée.

Le rendez-vous est aussi l’occasion de découvrir le savoir-faire des nombreuses associations locales qui présentent leurs activités avec de nombreuses démonstrations, expositions et initiations. .

Espace Albert Poulain Pipriac 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

