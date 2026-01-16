Salon du savoir-faire Molsheim
Salon du savoir-faire Molsheim vendredi 20 mars 2026.
Salon du savoir-faire
6 rue de la Monnaie Molsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-20
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-20
Plus de 70 entreprises alsaciennes se retrouvent pour mettre en avant leurs métiers et savoir-faire
Depuis 45 ans l’association Savoir Faire organise un salon mettant en avant les entreprises Artisanales d’Alsace. 84 exposants 65 métiers représentés. .
6 rue de la Monnaie Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 84 07 83 md.consultantes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Over 70 Alsatian companies get together to showcase their skills and know-how
L’événement Salon du savoir-faire Molsheim a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig