Salon du savoir-faire

6 rue de la Monnaie Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-20

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-20

Plus de 70 entreprises alsaciennes se retrouvent pour mettre en avant leurs métiers et savoir-faire

Depuis 45 ans l’association Savoir Faire organise un salon mettant en avant les entreprises Artisanales d’Alsace. 84 exposants 65 métiers représentés. .

6 rue de la Monnaie Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 84 07 83 md.consultantes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Over 70 Alsatian companies get together to showcase their skills and know-how

L’événement Salon du savoir-faire Molsheim a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig