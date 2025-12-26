Salon du Tatouage Auxerrexpo Auxerre

Salon du Tatouage

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l'Yonne Auxerre Yonne

Tarif : 15 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

7 mars 2026, 10h30-20h30

fin : 2026-03-07 20:30:00

Date(s) :

7-8 mars 2026

Le Salon du Tatouage d’Auxerre revient pour une nouvelle édition haute en couleurs les 7 et 8 mars 2026 à Auxerrexpo !

Pendant deux jours, plongez dans l’univers fascinant de l’encre, de l’art corporel et de la création artistique sous toutes ses formes.

Plus de 80 artistes tatoueurs seront présents pour partager leur savoir-faire, réaliser des créations en direct et vous inspirer. Au programme également stands marchands, concours tattoo, sessions de piercing, spectacles, shows, concerts, et un espace food. .

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

