Salon du Tatouage Auxerrexpo Auxerre

Salon du Tatouage
Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 10:30:00
fin : 2026-03-07 20:30:00
Date(s) :
2026-03-07 2026-03-08
Le Salon du Tatouage d’Auxerre revient pour une nouvelle édition haute en couleurs les 7 et 8 mars 2026 à Auxerrexpo !
Pendant deux jours, plongez dans l’univers fascinant de l’encre, de l’art corporel et de la création artistique sous toutes ses formes.
Plus de 80 artistes tatoueurs seront présents pour partager leur savoir-faire, réaliser des créations en direct et vous inspirer. Au programme également stands marchands, concours tattoo, sessions de piercing, spectacles, shows, concerts, et un espace food. .
Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
L’événement Salon du Tatouage Auxerre a été mis à jour le 2025-12-26 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)