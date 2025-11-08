Salon du tatouage Moulins Congrès Expo Avermes
Salon du tatouage Moulins Congrès Expo Avermes samedi 8 novembre 2025.
Salon du tatouage
Moulins Congrès Expo 3 avenue des Isles Avermes Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
par jour et par personne.
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-09
2025-11-08
5 ème éditions tattoo de Moulins au parc expo , plus de 100 Artistes tatoueurs, du piercing, des concours tattoo, des concerts, shows et spectacles !! A ne pas rater…
Moulins Congrès Expo 3 avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 26 49 98 info@moulins-expo.fr
English :
5th Moulins tattoo festival at the Parc expo, with over 100 tattoo artists, piercing, tattoo competitions, concerts, shows and performances! Not to be missed?
German :
5. Tattoo-Editionen von Moulins im Parc Expo, mehr als 100 Tattoo-Künstler, Piercing, Tattoo-Wettbewerbe, Konzerte, Shows und Aufführungen! Nicht verpassen?
Italiano :
5° Moulins tattoo festival al Parc expo, oltre 100 tatuatori, piercing, gare di tatuaggio, concerti, spettacoli e performance! Da non perdere?
Espanol :
5º festival del tatuaje de Moulins en el Parc expo, más de 100 artistas del tatuaje, piercing, concursos de tatuajes, conciertos, espectáculos y actuaciones ¿No se lo puede perder?
L’événement Salon du tatouage Avermes a été mis à jour le 2025-10-20 par Office du tourisme de Moulins & sa région