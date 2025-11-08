Salon du tatouage Moulins Congrès Expo Avermes

Salon du tatouage Moulins Congrès Expo Avermes samedi 8 novembre 2025.

Salon du tatouage

Moulins Congrès Expo 3 avenue des Isles Avermes Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

par jour et par personne.

Date : 
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-09

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-08

5 ème éditions tattoo de Moulins au parc expo , plus de 100 Artistes tatoueurs, du piercing, des concours tattoo, des concerts, shows et spectacles !! A ne pas rater…

Moulins Congrès Expo 3 avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 26 49 98 info@moulins-expo.fr

English :

5th Moulins tattoo festival at the Parc expo, with over 100 tattoo artists, piercing, tattoo competitions, concerts, shows and performances! Not to be missed?

German :

5. Tattoo-Editionen von Moulins im Parc Expo, mehr als 100 Tattoo-Künstler, Piercing, Tattoo-Wettbewerbe, Konzerte, Shows und Aufführungen! Nicht verpassen?

Italiano :

5° Moulins tattoo festival al Parc expo, oltre 100 tatuatori, piercing, gare di tatuaggio, concerti, spettacoli e performance! Da non perdere?

Espanol :

5º festival del tatuaje de Moulins en el Parc expo, más de 100 artistas del tatuaje, piercing, concursos de tatuajes, conciertos, espectáculos y actuaciones ¿No se lo puede perder?

L’événement Salon du tatouage Avermes a été mis à jour le 2025-10-20 par Office du tourisme de Moulins & sa région