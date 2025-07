SALON DU TATOUAGE DE NANTES – 1J – SALON DU TATOUAGE DE NANTES – PARC DES EXPOSITIONS – LA BEAUJOIRE Nantes

SALON DU TATOUAGE DE NANTES – 1J – SALON DU TATOUAGE DE NANTES Début : 2025-09-13 à 10:00. Tarif : – euros.

19E CONVENTION INTERNATIONALE DU TATOUAGE DE NANTES – BILLET 1 JOURLa 19ème convention internationale de Nantes aura lieu les 12, 13 et 14 septembre 2025 au parc des expositions de la Beaujoire. Un événement de qualité, reconnu parmi l’un des meilleurs de France vous attend ce week end du 12 au 14 septembre avec plus de 340 artistes tatoueurs de haut niveau venus des 4 coins du globes vous présenter leur travail et vous tatouer. Vous trouverez sur place un espace piercing et un village de petits créateurs pour du shopping de qualité. Des animations originales s’enchainent toute la journée, danse, show de magicien, concert, vente carritative, acrobatie, concours du plus bon tatouage… Chacun trouvera de quoi s’emerveiller et passer un super moment. Coté restauration, des food trucks variés vous attendent avec des plats faits maisons, que du bio et/ou du local, et 2 buvettes vous accueillerons également pour passer un moment convivial. Parking gratuit. Horaires : Vendredi – De 12h00 à 21h00Samedi – De 10h00 à 22h00Dimanche – De 10h00 à 19h00

PARC DES EXPOSITIONS – LA BEAUJOIRE ROUTE DE ST-JOSEPH DE PORTERIE 44300 Nantes 44