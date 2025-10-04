Salon du tatouage et du piercing Espace L.A.C Gérardmer
Salon du tatouage et du piercing Espace L.A.C Gérardmer samedi 4 octobre 2025.
Salon du tatouage et du piercing
Espace L.A.C 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche Dimanche 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-05 20:00:00
2025-10-04 2025-10-05
Démonstrations en direct, expositions artistiques et rencontres entre tatoueurs, artistes et passionnés.Adultes
Espace L.A.C 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer 88400 Vosges Grand Est contact@tattoofrancegrandest.fr
English :
Live demonstrations, art exhibitions and meetings between tattooists, artists and enthusiasts.
German :
Live-Demonstrationen, Kunstausstellungen und Begegnungen zwischen Tätowierern, Künstlern und Enthusiasten.
Italiano :
Dimostrazioni dal vivo, mostre d’arte e incontri tra tatuatori, artisti e appassionati.
Espanol :
Demostraciones en directo, exposiciones de arte y encuentros entre tatuadores, artistas y aficionados.
L’événement Salon du tatouage et du piercing Gérardmer a été mis à jour le 2025-09-04 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES