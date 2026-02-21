Salon du terroir Centre Albert Poncet Domérat
Salon du terroir Centre Albert Poncet Domérat samedi 21 février 2026.
Salon du terroir
Centre Albert Poncet 335 boulevard Victor Hugo Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-22 19:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Organisé par le Comité des Fêtes de Domérat, soutien Ville de Domérat.
.
Centre Albert Poncet 335 boulevard Victor Hugo Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 37 01 52 comitedesfetesdedomerat@gmail.com
English :
Organized by the Comité des Fêtes de Domérat, with support from the town of Domérat.
