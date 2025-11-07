Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salon du trot en Normandie Saint-Lô vendredi 13 février 2026.

437 Rue du Maréchal Juin Saint-Lô

Rendez-vous pour la 11e édition du Salon du Trot en Normandie au Pôle Hippique de Saint-Lô le 13 février 2026 !

Rendez-vous à partir de 17h !   .

437 Rue du Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 6 17 98 28 14 

