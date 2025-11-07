Salon du trot en Normandie Saint-Lô
Salon du trot en Normandie Saint-Lô vendredi 13 février 2026.
Salon du trot en Normandie
437 Rue du Maréchal Juin Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 17:00:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Rendez-vous pour la 11e édition du Salon du Trot en Normandie au Pôle Hippique de Saint-Lô le 13 février 2026 !
Rendez-vous à partir de 17h ! .
437 Rue du Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 6 17 98 28 14
English : Salon du trot en Normandie
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Salon du trot en Normandie Saint-Lô a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Saint-Lô