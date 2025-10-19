Salon du Végétal à Béduer Béduer

Salon du Végétal à Béduer Béduer dimanche 19 octobre 2025.

Salon du Végétal à Béduer

Salle des fêtes Jean Pelissié Béduer Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Comme chaque année l’association culturelle de Béduer organise son Salon du Végétal.

Vous pourrez y trouver toutes sortes de plantes à acheter et à échanger, boutures d’espèces rares, chrysanthèmes, arbustes et arbres fruitiers, ainsi que des produits faits localement miel, huile, pain… Vous y verrez aussi des végétaux utiles à la santé ou joliment décoratifs. Des créations autour du végétal et de la vannerie sur le thème des plantes seront également présentées. .

Salle des fêtes Jean Pelissié Béduer 46100 Lot Occitanie +33 6 83 59 16 70

English :

As every year, the Béduer cultural association organizes its Salon du Végétal.

You’ll be able to find all kinds of plants to buy and swap, cuttings of rare species, chrysanthemums, shrubs and fruit trees, as well as locally-made products: honey, oil, bread? You’ll also find plants that are both healthy and decorative

German :

Wie jedes Jahr veranstaltet der Kulturverein von Béduer seinen Pflanzensalon.

Hier können Sie alle Arten von Pflanzen kaufen und tauschen, Stecklinge seltener Arten, Chrysanthemen, Sträucher und Obstbäume, sowie lokal hergestellte Produkte wie Honig, Öl, Brot usw. finden Sie werden auch Pflanzen sehen, die für die Gesundheit nützlich oder schön dekorativ sind

Italiano :

Come ogni anno, l’Associazione Culturale Béduer organizza il suo Salon du Végétal.

Potrete trovare piante di ogni tipo da acquistare e scambiare, talee di specie rare, crisantemi, arbusti e alberi da frutto, oltre a prodotti locali come miele, olio e pane Potrete anche trovare piante sane e decorative

Espanol :

Como cada año, la Asociación Cultural de Béduer organiza su Salón del Vegetal.

Podrá encontrar todo tipo de plantas para comprar e intercambiar, esquejes de especies raras, crisantemos, arbustos y árboles frutales, así como productos de fabricación local como miel, aceite y pan También verá plantas útiles para la salud o bellamente decorativas

L’événement Salon du Végétal à Béduer Béduer a été mis à jour le 2025-10-07 par OT Figeac