Salon du vélo 2026 Saint-Paulien

Salon du vélo 2026

Halle d’exposition du Chomeil Saint-Paulien Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Vous avez rendez-vous le dimanche 12 avril à la Grande Halle de St Paulien pour le salon du vélo !

En plus des exposants, des animations sont prévues tout au long de la journée pour petits et grands.

Venez découvrir ça sur place !

Halle d’exposition du Chomeil Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes salonduvelo43@gmail.com

English :

We look forward to seeing you on Sunday April 12 at the Grande Halle in St Paulien for the Salon du vélo!

In addition to the exhibitors, there’ll be entertainment all day long for young and old alike.

Come and see for yourself!

