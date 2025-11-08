Salon du Verre Honfleur

Quai de la Tour Honfleur Calvados

2025-11-08 10:00:00

2025-11-11 19:00:00

2025-11-08

Découvrez les nombreuses facettes du verre

La 12e édition du Salon du Verre a pour invité d’honneur le Centre Européen de Recherches et Formation aux Arts Verriers CERFAV.

Il investira les lieux avec un four verrier pour des démonstrations en continu.

Les démonstrations participatives, plébiscitées lors de la 12e édition, sont reconduites et proposeront au public une visite immersive dans l’univers des métiers du verre.

Cette 12e édition invite donc un public toujours plus nombreux à vivre une expérience enrichie en découvrant les 42 exposants, artistes et artisans d’art passionnés.

Un rendez-vous à ne pas manquer avant les fêtes dans les magnifiques Greniers à Sel honfleurais ! .

Quai de la Tour Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 7 69 30 59 79 artsetverre@gmail.com

English : Salon du Verre

Discover the many facets of glass

German : Salon du Verre

Entdecken Sie die vielen Facetten von Glas

Italiano :

Scoprite le molteplici sfaccettature del vetro

Espanol :

Descubra las múltiples facetas del vidrio

