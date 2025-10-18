Salon du vigneron et du terroir Salle des fêtes Moineville

Salon du vigneron et du terroir Salle des fêtes Moineville samedi 18 octobre 2025.

Salon du vigneron et du terroir

Salle des fêtes 3 rue de l’église Moineville Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 19:00:00

2025-10-18

Le Comité de Fêtes de Moineville & Les Lorrains, organisent la 1ère Édition du Salon du Vigneron & de Terroir avec la présence de producteurs & artisans locaux. Vous pourrez découvrir des vins & champagnes français, fromages & saucissons, miel & pâtés lorrains. Nous nous réjouissons de vous faire voyager à travers les régions française.Tout public

Salle des fêtes 3 rue de l’église Moineville 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 82 25 48 78

English :

The Comité de Fêtes de Moineville & Les Lorrains, organize the 1st Edition of the Salon du Vigneron & de Terroir with the presence of local producers & craftsmen. You’ll be able to discover French wines & champagnes, cheeses & sausages, honey & pâtés from Lorraine. We look forward to taking you on a journey through the French regions.

German :

Das Festkomitee von Moineville und Les Lorrains organisieren die 1. Ausgabe des Salon du Vigneron & de Terroir, bei dem lokale Produzenten und Handwerker anwesend sind. Sie können französische Weine & Champagner, Käse & Wurst, Honig & lothringische Pasteten entdecken. Wir freuen uns darauf, Sie auf eine Reise durch die französischen Regionen mitzunehmen.

Italiano :

Il Comité de Fêtes de Moineville e Les Lorrains organizzano la prima edizione del Salon du Vigneron & de Terroir con la presenza di produttori e artigiani locali. Potrete scoprire vini e champagne francesi, formaggi e salsicce, miele e paté della Lorena. Non vediamo l’ora di accompagnarvi in un viaggio attraverso le regioni francesi.

Espanol :

El Comité de Fêtes de Moineville & Les Lorrains, organizan la 1ª Edición del Salon du Vigneron & de Terroir con la presencia de productores y artesanos locales. Podrá descubrir vinos y champanes franceses, quesos y embutidos, miel y patés de Lorena. Estamos deseando llevarle de viaje por las regiones francesas.

