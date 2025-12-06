Salon du vin au Féminin 2025 Cercle des Arts Salon-de-Provence

Salon du vin au Féminin 2025 Cercle des Arts Salon-de-Provence samedi 6 décembre 2025.

Salon du vin au Féminin 2025 Cercle des Arts Salon-de-Provence 6 et 7 décembre

Des vigneronnes de la France entière dans une salle d’exception à Salon de Provence

L’idée originale de ce salon réside dans le fait que toutes les exposantes sont des femmes productrices récoltantes de vin des différentes régions de France y compris la Champagne. Elles sont de plus en plus nombreuses à s’investir par choix et par passion dans ce monde viticole typiquement masculin. Ce Salon est l’occasion de mettre en lumière ces vigneronnes et les spécificités de leur appellation.

Aujourd’hui, en France 30 % des exploitations viticoles sont tenues par des femmes.

Les vigneronnes du Salon du vin au Féminin sont choisies exclusivement parmi des petits domaines.

Notre salon, c’est créer un temps et un lieu pour leur permettre de se raconter à travers la dégustation de leurs vins, leurs terroirs et leurs cépages, aux personnes qui seront présentes.

Un double objectif : mettre les femmes et leurs vins à l’honneur.

Voici notre programme :

**Samedi 6 décembre**

**10h00** Ouverture du salon

**12h00** Planches de dégustation charcuteries/fromages accompagnées des vins de nos vigneronnes

**14h00** Jeu « instant-gagnant » toutes les heures, gagnez des cuvées des vigneronnes

**15h00** Récits animés par A. Duval « Scandales dans le monde du vin » Vous découvrirez que parfois le vin n’est pas tout rouge … ni tout blanc ! Gratuit et Inscription obligatoire -places limitées

**16h30** Dégustation avec A. Romo sommelier. « A table avec les vins ! » Comment sublimer vos repas de fêtes. Inscription obligatoire – places limitées – 3€

**18h00** Dégustation avec A. Romo sommelier. « Sous le signe des bulles ». Vivez une expérience pétillante. Inscription obligatoire – places limitées – 5€

**19h00** Planches de dégustation charcuteries/fromages accompagnées des vins de nos vigneronnes

**Dimanche 7 décembre**

**10h00** Ouverture du salon

**12h00** Planches de dégustation charcuteries/fromages accompagnées des vins de nos vigneronnes

**14h00** Jeu « instant-gagnant » toutes les heures, gagnez des cuvées des vigneronnes

[https://www.facebook.com/salonduvinaufemininsalondeprovence/](https://www.facebook.com/salonduvinaufemininsalondeprovence/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-06T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-07T18:00:00.000+01:00

salon.attiredelles@gmail.com

Cercle des Arts Rue des fileuses de soie Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône