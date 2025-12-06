Salon du Vin au Féminin Rue Des Fileuses de soie Salon-de-Provence

Salon du Vin au Féminin

Du samedi 6 au dimanche 7 décembre 2025 de 10h à 19h. Rue Des Fileuses de soie Cercle des Arts et Métiers Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Venez passer un agréable moment de dégustation, de découverte et de partage.

12 vigneronnes de la France entière vous présentent plus de 60 cuvées à déguster dans une salle d’exception .

Entrée 5€ Gratuit pour les femmes ♀️



⭐Samedi 6 décembre⭐

10h00 Ouverture du salon

12h00 Planches de dégustation charcuteries/fromages accompagnées des vins de nos vigneronnes

14h00 Jeu instant gagnant toutes les heures, gagnez des cuvées des vigneronnes

15h00 Récits animés par A. Duval Scandales dans le monde du vin Vous découvrirez que parfois le vin n’est pas tout rouge … ni tout blanc ! Inscription obligatoire places limitées

16h30 Dégustation avec A. Romo sommelier. A table avec les vins ! Comment sublimer vos repas de fêtes. Inscription obligatoire places limitées 3€

18h00 Dégustation avec A. Romo sommelier. Sous le signe des bulles . Vivez une expérience pétillante. Inscription obligatoire places limitées 5€

19h00 Planches de dégustation charcuteries/fromages accompagnées des vins de nos vigneronnes



⭐Dimanche 7 décembre⭐

10h00 Ouverture du salon

11h00 Atelier Création de cocktails Voyage au coeur du shaker avec A. Neveux sommelière/barmaid 1h30 -Inscription obligatoire- place limitées 7€

12h00 Planches de dégustation charcuteries/fromages accompagnées des vins de nos vigneronnes

14h00 Jeu instant-gagnant toutes les heures, gagnez des cuvées des vigneronnes

18h00 Fermeture du salon



Inscriptions et renseignements salon.attiredelles@gmail.com .

Rue Des Fileuses de soie Cercle des Arts et Métiers Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 72 11 32 72 salon.attiredelles@gmail.com

English :

Come and enjoy a pleasant moment of tasting, discovery and sharing.

German :

Verbringen Sie einen angenehmen Moment der Verkostung, der Entdeckung und des Austauschs.

Italiano :

Venite a trascorrere un piacevole momento di degustazione, scoperta e condivisione.

Espanol :

Venga y disfrute de un agradable momento de degustación, descubrimiento y convivencia.

L’événement Salon du Vin au Féminin Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme de Salon de Provence