Salon du vin, de la gastronomie et du chocolat à Niort

6 Rue Archimède Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-21

Rendez-vous samedi 21 et dimanche 22 mars 2026 au Parc des Expositions de Niort pour la 19e édition du salon du vin, de la gastronomie et du chocolat organisée par le Lions Club Val de Sèvre.

Près d’une centaine d’exposants seront présents sur place.

Tarif 5€ avec un verre de dégustation

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. .

6 Rue Archimède Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 10 67 56

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English : Salon du vin, de la gastronomie et du chocolat à Niort

L’événement Salon du vin, de la gastronomie et du chocolat à Niort Niort a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Niort Marais Poitevin