Salon du vin de Léon 4ème edition Au Rooftop de Lily Nancy
Salon du vin de Léon 4ème edition Au Rooftop de Lily Nancy samedi 28 mars 2026.
Salon du vin de Léon 4ème edition
Au Rooftop de Lily 43 Rue Marcel Brot Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-03-28 09:00:00
fin : 2026-03-28 22:00:00
Date(s) :
2026-03-28 2026-03-29
Venez vivre un moment de détente et de partage autour d’une sélection de vins, champagnes et spiritueux, à déguster dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Restauration sur place.
Parking gratuit.Tout public
Au Rooftop de Lily 43 Rue Marcel Brot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 17 84 57
English :
Come and enjoy a moment of relaxation and sharing over a selection of wines, champagnes and spirits, to be tasted in a warm and friendly atmosphere.
Catering on site.
Free parking.
L’événement Salon du vin de Léon 4ème edition Nancy a été mis à jour le 2026-02-21 par DESTINATION NANCY