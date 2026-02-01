Salon du Vin & des Saveurs Salle de Mon Bijou Givet

Salon du Vin & des Saveurs

Enregistrez déjà les dates 06, 07 et 08 mars pour nous rendre visite et déguster de très bonnes douceurs solides et liquides que vous trouverez auprès de divers exposants. Pour la partie breuvage, ces derniers proviendront des vignobles suivants Alsace, Beaujolais, Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Jura, Languedoc, Lorraine, Cahors, Loire. Pour les saveurs, vous pourrez y retrouver Fromage & Charcuterie, Produits corses, Huiles d’olive, Saucissons, Pineau Hydromel, Produits apicoles, … PROGRAMME Vendredi 6 mars de 16h à 22h Inauguration du salon à 18h30. Bar à huîtres et champagnes. Samedi 7 mars de 10h à 20h Dîner bistronomique dès 20h (repas 45€) suivi d’une tombola. Dimanche 8 mars de 10h à 16h Brunch chantant à partir de 11h (29€). Espace catering à disposition durant ces 3 jours (Paëlla, huîtres, pâtes 2 sauces, croque-monsieur) Les bénéfices de ce salon seront reversés aux actions sociales du Rotary Club d’Hastière.

Salle de Mon Bijou Route des Chaumières Givet 08600 Ardennes Grand Est +32 473 42 17 03 benoit.mahy@me.com

Save the dates 06, 07 and 08 March to visit us and sample the delicious solid and liquid treats on offer from our various exhibitors. For the beverage part, these will come from the following vineyards: Alsace, Beaujolais, Bordeaux, Burgundy, Champagne, Jura, Languedoc, Lorraine, Cahors, Loire. For flavors, you’ll be able to find Cheese & Charcuterie, Corsican products, Olive oils, Sausages, Pineau Mead, Beekeeping products, … PROGRAMME: Friday March 6 from 4pm to 10pm: Opening of the show at 6:30pm. Oyster and champagne bar. Saturday March 7 from 10am to 8pm: Bistronomic dinner from 8pm (meal 45?) followed by a tombola. Sunday, March 8 from 10am to 4pm: Singing brunch from 11am (29?). Catering available over the 3 days (Paëlla, oysters, pasta with 2 sauces, croque-monsieur). Profits from the show will be donated to the social actions of the Hastière Rotary Club.

