SALON DU VIN, DES VIGNERONS ET DE LA GASTRONOMIE Place Gaspard de Fieubet Castanet-Tolosan

Informations pratiques

Castanet-Tolosan

SALON DU VIN, DES VIGNERONS ET DE LA GASTRONOMIE

Place Gaspard de Fieubet La Halle Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:00:00

fin : 2026-10-17 19:30:00

Date(s) :

2026-10-17

6ᵉ Salon du Vin, des Vignerons & de la Gastronomie à Castanet-Tolosan ! 50 producteurs, dégustations, gastronomie, cassoulet champion du monde et animations. Rendez-vous le 17 octobre !

Castanet-Tolosan célèbre les saveurs du terroir !

Le samedi 17 octobre 2026, de 9h à 19h30, la Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan accueillera la 6ᵉ édition du Salon du Vin, des Vignerons et de la Gastronomie, devenu au fil des années un rendez-vous incontournable pour les amateurs de vins, de gastronomie et de produits du terroir.

Créé à l’initiative de Bernadette Castelle, gérante de la cave et épicerie fine Le Semalou, ce salon est né avec une volonté forte : soutenir les vignerons, producteurs et artisans et permettre au public de venir à leur rencontre dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Après avoir accueilli près de 2 500 visiteurs lors de la précédente édition, le salon revient cette année avec une soixantaine de producteurs, vignerons, brasseurs, distillateurs et artisans.

Un véritable voyage à travers les vignobles

Les visiteurs pourront rencontrer les producteurs, échanger sur leur savoir-faire et déguster leurs cuvées au fil d’un véritable tour de France des vignobles : de la Bourgogne à la Corse, du Champagne au Bordelais, de la Loire au Rhône, sans oublier le Sud-Ouest et le Languedoc-Roussillon.

Spiritueux et créations artisanales

Les amateurs de spiritueux ne seront pas oubliés avec une sélection de whiskys, rhums, liqueurs artisanales, armagnacs arrangés et autres créations distillées, françaises et étrangères.

La gastronomie sera elle aussi à la fête !

Tout au long de la journée, la gastronomie sera à l’honneur avec de nombreux producteurs et artisans venus partager leurs spécialités, leurs savoir-faire et les saveurs authentiques de nos terroirs.

De quoi accompagner les dégustations et prolonger le plaisir autour d’une belle pause gourmande.

À 13h, place au cassoulet !

L’un des grands moments de la journée sera le traditionnel cassoulet de Castelnaudary, préparé par la Maison Marty, lauréate du Championnat du monde du cassoulet. Un rendez-vous gourmand à ne surtout pas manquer !

‍ ‍ ‍ Un salon convivial et familial

Parce que cette journée est aussi pensée pour les familles, des animations et jeux pour les enfants permettront aux plus jeunes de profiter pleinement de la fête.

Enfin, parce que dégustation doit toujours rimer avec responsabilité, un stand de prévention routière sensibilisera les visiteurs aux bons réflexes et notamment à l’importance de désigner un conducteur qui ne boit pas.

Halle Lauragaise – Castanet-Tolosan

Samedi 17 octobre 2026

De 9h à 19h30

Une journée de rencontres, de découvertes et de gourmandise autour de celles et ceux qui font vivre nos terroirs ! .

Place Gaspard de Fieubet La Halle Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie contact@le-semalou.com

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English :

? 6th Wine, Winemakers & Gastronomy Fair in Castanet-Tolosan! 50 producers, tastings, gourmet food, world champion cassoulet, and entertainment. See you on October 17!

L’événement SALON DU VIN, DES VIGNERONS ET DE LA GASTRONOMIE Castanet-Tolosan a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE