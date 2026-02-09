Salon du Vin du Rotary Club Salle du Manège Vitry-le-François

Salon du Vin du Rotary Club

Salle du Manège Avenue du Quai des Fontaines Vitry-le-François Marne

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-01

2026-02-28

33ème Salon du Vin.Tout public

Salle du Manège Avenue du Quai des Fontaines Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est rotaryclub.vitrylefrancois@gmail.com

33rd Salon du Vin.

