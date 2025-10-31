Salon du vin et de la gastronomie, 15e édition salle polyvalente Morlaàs

Salon du vin et de la gastronomie, 15e édition

salle polyvalente Place de la Hourquie Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 29 – 29 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Plus de 50 producteurs de toute la France et des établissements d’enseignement agricoles et viti-vinicoles, avec un seul producteur par appellation/produit. .

salle polyvalente Place de la Hourquie Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine salonvins.morlaas@gmail.com

