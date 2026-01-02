Salon du vin et de la gastronomie 2026

Rue Pierre Choquart Harly Aisne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-03-01 19:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Incontournable dans le département de l’Aisne !

Rendez-vous au Salon du vin et de la gastronomie de Saint-Quentin organisé par le Lions Club de Saint Quentin, les samedi 28 février et dimanche 1er mars 2026 de 10h à 19h au gymnase Bienfait à Harly.

Restauration sur place.

Entrée 3€.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Rue Pierre Choquart Harly 02100 Aisne Hauts-de-France lionsclub-saintquentin@orange.fr

English :

A must in the Aisne department!

Join us at the Salon du Vin et de la Gastronomie de Saint-Quentin organized by the Lions Club de Saint Quentin, on Saturday February 28 and Sunday March 1, 2026 from 10am to 7pm at the gymnasium Bienfait in Harly.

Catering on site.

Admission: 3?

Alcohol abuse is dangerous for your health, consume in moderation.

L’événement Salon du vin et de la gastronomie 2026 Harly a été mis à jour le 2026-01-02 par OT du Saint-Quentinois