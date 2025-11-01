Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salon du vin et de la gastronomie de la Vallée d’Ossau Rue Ayguebère Laruns samedi 1 novembre 2025.

3ème édition du salon du vins et de la gastronomie en Vallée d’Ossau.
10h ouverture du salon au public
10h-20h huîtres, fromage, charcuterie, bière, vin, café, chocolat chaud maison, liqueurs à déguster sur place ou à emporter
10h-20h jeux enfants proposés par La Récré de JC
10h-11h Casse-croûte campagnard
A partir de 12h restauration sur place avec la Llama Loca (empenadas, échine de porc cuite 6h au-dessus du feu, frites maison, sandwich saucisse maison au barbecue)
12h30 inauguration du Salon avec les élus
15h-18h chants polyphoniques du Sud-Ouest avec Paz Aban
20h fermeture du salon   .

Rue Ayguebère ESPACE 2015 Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 32 66 07 

