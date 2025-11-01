Salon du vin et de la gastronomie de la Vallée d’Ossau Rue Ayguebère Laruns

3ème édition du salon du vins et de la gastronomie en Vallée d’Ossau.

10h ouverture du salon au public

10h-20h huîtres, fromage, charcuterie, bière, vin, café, chocolat chaud maison, liqueurs à déguster sur place ou à emporter

10h-20h jeux enfants proposés par La Récré de JC

10h-11h Casse-croûte campagnard

A partir de 12h restauration sur place avec la Llama Loca (empenadas, échine de porc cuite 6h au-dessus du feu, frites maison, sandwich saucisse maison au barbecue)

12h30 inauguration du Salon avec les élus

15h-18h chants polyphoniques du Sud-Ouest avec Paz Aban

20h fermeture du salon .

Rue Ayguebère ESPACE 2015 Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 32 66 07

