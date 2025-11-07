Salon du vin et de la gastronomie Place Champollion Istres

Salon du vin et de la gastronomie Place Champollion Istres vendredi 7 novembre 2025.

Bouches-du-Rhône

Salon du vin et de la gastronomie Du vendredi 7 au dimanche 9 novembre 2025, tous les vendredis, samedis et dimanches.

Vendredi 17h > 23h

Samedi 10h > 23h

Dimanche 10h > 18h. Place Champollion Halle polyvalente Istres Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-11-07

fin : 2025-11-09

2025-11-07

Retrouvez le salon du vin et de la gastronomie à Istres

Ce rendez-vous est l’occasion de vous faire découvrir les saveurs authentiques de nos régions, une offre variée de produits et d’appellation de qualité ne demandant qu’à être appréciée.



Le salon des vins et de la gastronomie d’Istres, c’est aussi une occasion unique de rencontrer les producteurs de la région pour profiter de leur savoir-faire et de leurs conseils avisés.



En prévision des fêtes de fin d’année, retrouvez plus de 80 vignerons, producteurs, et artisans pour vos achats gourmands.



Les vins de notre région sont à l’honneur avec de NOUVEAUX domaines.



Idéal pour vos achats gourmands de fin d’année. .

Place Champollion Halle polyvalente

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 29 57 00 evenements@istres.fr

The Wine and Food show takes place once again on the first weekend of November in the local hall. After over 30 years and with 80 exhibitors, this show has become a must for lovers of French gastronomy and is key to preparations for the festive season.

Finden Sie die Wein- und Gastronomiemesse in Istres

Il salone del vino e della gastronomia di Istres

Visita la feria del vino y de la gastronomía en Istres, que se celebra el primer fin de semana del mes de noviembre en la halle polivalente. Con sus más de 30 años de existencia y 80 expositores, esta feria se ha convertido en una cita ineludible de la gastronomía francesa y de la preparación de las fiestas de fin de año.

