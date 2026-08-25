AGENDA · Oherville
Salon du vin et de la gastronomie Oherville
samedi 21 novembre 2026 · Oherville
Informations pratiques
Oherville
Salon du vin et de la gastronomie
Manoir d’Auffay Oherville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-11-21
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-21
Salon du vin et de la gastronomie au Manoir d’Auffay.
Vins et produits du terroir. Entrée libre. .
Manoir d’Auffay Oherville 76560 Seine-Maritime Normandie +33 7 50 55 03 82 contact@lemanoirdauffay.com
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English : Salon du vin et de la gastronomie
L’événement Salon du vin et de la gastronomie Oherville a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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- Visite guidée du manoir d’Auffay Oherville 3 octobre 2026