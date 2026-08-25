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AGENDA · Oherville

Salon du vin et de la gastronomie Oherville

samedi 21 novembre 2026 · Oherville

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Adresse
Manoir d'Auffay
Ville
76560 Oherville
Département
Seine-Maritime
Tarif

Oherville

Salon du vin et de la gastronomie

Manoir d’Auffay Oherville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-11-21
fin : 2026-11-22

Date(s) :
2026-11-21

Salon du vin et de la gastronomie au Manoir d’Auffay.
Vins et produits du terroir. Entrée libre.   .

Manoir d’Auffay Oherville 76560 Seine-Maritime Normandie +33 7 50 55 03 82  contact@lemanoirdauffay.com

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English : Salon du vin et de la gastronomie

L’événement Salon du vin et de la gastronomie Oherville a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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