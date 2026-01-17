Salon du Vin et de la Gastronomie Salle du Virolet Saint-Marcel

Salon du Vin et de la Gastronomie

Salle du Virolet Rue du Virolet Saint-Marcel Eure

Le Salon du Vin et de la Gastronomie vous invite à découvrir les saveurs et savoir-faire locaux les 7 et 8 mars 2026 à la salle Virolet de Saint-Marcel. L’entrée est gratuite à partir de 10h, et vous pourrez profiter d’une restauration sur place pour déguster sur le moment les produits proposés. Une belle occasion de rencontrer producteurs, vignerons et passionnés de gastronomie.

