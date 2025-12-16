Salon du vin et des gourmets Gymnase Jean-François Lamour Arles

Salon du vin et des gourmets

Samedi 28 février 2026 de 10h à 19h. Gymnase Jean-François Lamour 129 Avenue de Stalingrad Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-02-28 19:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Ce salon organisé par le Lions Club Arles Camargue avec le soutien technique de la mairie d’Arles vous propose de rencontrer 90 exposants sélectionnés, vignerons, restauration, tombolas, ambiance festive.

Cette année, Le 25e salon propose des exposants de toutes les régions de France avec en particulier un producteur de Savoie. Ils vous feront découvrir leur savoir-faire et déguster leurs derniers millésimes. Les visiteurs pourront aussi déguster des spécialités régionales, salées ou sucrées avec un chocolatier renommé du Pays d’Arles et présentées par une vingtaine de producteurs de produits gastronomiques. .

Gymnase Jean-François Lamour 129 Avenue de Stalingrad Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 30 19 74 93 contact@salonduvin-arles.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Lions Club Arles Camargue, with technical support from Arles town council, the fair features 90 selected exhibitors, winegrowers, restaurants, tombolas and a festive atmosphere.

L’événement Salon du vin et des gourmets Arles a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme d’Arles