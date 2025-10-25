Salon du vin et du goût Salle Mistral Saint-Martin-de-Crau

Salon du vin et du goût Salle Mistral Saint-Martin-de-Crau samedi 25 octobre 2025.

Salon du vin et du goût

Du samedi 25 au dimanche 26 octobre. Salle Mistral Rue des compagnons Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Un moment de partage gastronomique et oenologique

Ce salon organisé par le Lions club accueille pas moins de 40 exposants de produits régionaux et producteurs de vin.

Un espace restauration vous permettra de goûter aux produits que vous aurez acheté sur place.

Pendant les deux jours, des animations autour d’un produit seront organisées. .

Salle Mistral Rue des compagnons Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 98 40 lecoeurdelaprovence@agglo-accm.fr

English :

A moment of gastronomic and oenological sharing

German :

Ein Moment des gastronomischen und önologischen Austauschs

Italiano :

Un’occasione per condividere cibo e vino

Espanol :

Una oportunidad para compartir comida y vino

