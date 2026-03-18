Salon du vin Ménesplet
Salon du vin Ménesplet samedi 28 mars 2026.
Salon du vin
Foyer Rural Ménesplet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-28
Salon du vin et des produits du terroir 40 producteurs de régions vinicoles et de différents terroirs, dégustations, ventes et conférences de 10h à 18h au Foyer Rural 5 €- 1 verre offert gratuit pour les enfants 06 83 63 99 74 .
Foyer Rural Ménesplet 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 63 99 74
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English : Salon du vin
L’événement Salon du vin Ménesplet a été mis à jour le 2026-03-12 par Vallée de l’Isle en Périgord