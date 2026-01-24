Salon du vin Saint-Dizier
Salon du vin Saint-Dizier samedi 7 février 2026.
Salle du Palace Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-08
2026-02-07 2026-02-08
Tout public
Le CO Saint-Dizier Natation organise son salon du vin vins de toute la France et gourmandises sucrées et salées. .
Salle du Palace Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 05 23 07
