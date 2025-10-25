Salon du vin Place de la République Sens
Place de la République Marché couvert Sens Yonne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-25 17:00:00
2025-10-25
Deux jours pour savourer !
Après le succès de la première édition, le Salon des Vins revient les 25 et 26 octobre au Marché couvert. Organisé par Radio Stolliahc, ce rendez-vous convivial vous invite à découvrir une sélection de vignerons passionnés venus partager leur savoir-faire et leurs cuvées. Un événement à déguster… avec modération ! .
Place de la République Marché couvert Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
English : Salon du vin
