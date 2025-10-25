Salon du vin Place de la République Sens

Salon du vin Place de la République Sens samedi 25 octobre 2025.

Place de la République Marché couvert Sens Yonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-10-25

Deux jours pour savourer !

Après le succès de la première édition, le Salon des Vins revient les 25 et 26 octobre au Marché couvert. Organisé par Radio Stolliahc, ce rendez-vous convivial vous invite à découvrir une sélection de vignerons passionnés venus partager leur savoir-faire et leurs cuvées. Un événement à déguster… avec modération ! .

Place de la République Marché couvert Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

