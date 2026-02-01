Salon du vin Vinomédia Palais du Lac Centre Omnisports Bellerive-sur-Allier

Salon du vin Vinomédia

Palais du Lac Centre Omnisports Avenue de l’Europe Bellerive-sur-Allier Allier

Début : 2026-02-13 10:00:00

fin : 2026-02-14 20:00:00

2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15

Le salon Vinomedia ouvrira ses portes pour sa 21ème édition, du vendredi 13 au dimanche 15 Février 2026 au Palais du Lac de Bellerive-sur-Allier.

Palais du Lac Centre Omnisports Avenue de l’Europe Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 70 27 07 maxime@vinomedia.fr

English :

The Vinomedia trade show will open its doors for its 21st edition, from Friday 13th to Sunday 15th February 2026 at the Palais du Lac in Bellerive-sur-Allier.

