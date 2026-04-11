Salon du vin Vinomedia Palais des congrès Atlantia La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac

Salon du vin Vinomedia

Palais des congrès Atlantia 119 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-04-18 20:00:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19

Le salon Vinomedia est le rendez-vous des amateurs de bon vin et de toutes les richesses du vignoble Français.

Venez découvrir ou re-découvrir + de 50 vignerons venus de toute la France vont feront déguster leurs cuvées et vous parleront de leur savoir-faire connu et reconnu à travers le monde avec chacun leurs particularités qui font de ce salon un moment convivial.

Car le salon Vinomedia c’est avant tout des rencontres, des histoires et une même passion commune pour le Vin.

Alors, venez plonger au cœur de la richesse du vignoble Français dans une ambiance chaleureuse et conviviale pour faire des achats originaux et de qualité sur un salon avec un choix exceptionnel d’appellations de toutes les régions viticoles Françaises qui sauront satisfaire tous les palais mais aussi tous les budgets. .

Palais des congrès Atlantia 119 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 4 72 80 02 89

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English :

L’événement Salon du vin Vinomedia La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44