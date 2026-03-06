Salon du vin VINOMEDIA Place du Champ de Foire Montbéliard

Salon du vin VINOMEDIA

Place du Champ de Foire La Roselière Montbéliard Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 17:00:00

fin : 2026-03-08 21:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Le salon Vinomedia ouvrira ses portes pour sa 21ème édition, du vendredi 6 au dimanche 8 Mars 2026 à la Roselière de Montbéliard.

L’édition 2025 a été un véritable succès avec plus de 3.000 visiteurs en 2 jours ½ de salon.

Le salon Vinomedia est le rendez-vous des amateurs de bon vin et de toutes les richesses du vignoble Français.

Venez découvrir ou re-découvrir 55 vignerons venus de toute la France vont feront déguster leurs cuvées et vous parleront de leur savoir-faire connu et reconnu à travers le monde avec chacun leurs particularités qui font de ce salon un moment convivial.

De plus, un restaurant avec des Spécialités Bretonnes sera à votre disposition sur le salon, pour une pause gourmande. Service midi et soir.

Le salon Vinomedia c’est avant tout des rencontres, des histoires et une même passion commune pour le Vin.

Alors, venez plonger au coeur de la richesse du vignoble Français dans une ambiance chaleureuse et conviviale pour faire des achats originaux et de qualité sur un salon avec un choix exceptionnel d’appellations de toutes les régions viticoles Françaises qui sauront satisfaire tous les palais mais aussi tous les budgets.

Téléchargez dès maintenant vos invitations gratuites pour le salon sur notre site internet: www.vinomedia.fr

Vous trouverez, dès à présent, sur notre site internet: le plan d’accès, le plan du salon et la liste des exposants.

Nous vous attendons à la Roselière de Montbéliard du 6 au 8 Mars 2026. .

Place du Champ de Foire La Roselière Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 70 27 07 contact@vinomedia.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon du vin VINOMEDIA

L’événement Salon du vin VINOMEDIA Montbéliard a été mis à jour le 2026-03-02 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS