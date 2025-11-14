Salon du Vintage Blavozy
Salon du Vintage Blavozy vendredi 14 novembre 2025.
Salon du Vintage
Centre socio-culturel Blavozy Haute-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-14
Première édition proposée par Production Directe. Un week-end haut en style et en nostalgie ! Exposants avec des articles dédiés à la mode vintage, au mobilier design, aux vinyles, aux véhicules anciens et aux spectacles.
.
Centre socio-culturel Blavozy 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 18 16 58 conventionvintage43@gmail.com
English :
First edition presented by Production Directe. A weekend of style and nostalgia! Exhibitors with items dedicated to vintage fashion, designer furniture, vinyl, vintage vehicles and shows.
German :
Erste Ausgabe, die von Production Directe angeboten wird. Ein Wochenende voller Stil und Nostalgie! Aussteller mit Artikeln, die der Vintage-Mode, Designermöbeln, Vinylplatten, Oldtimern und Shows gewidmet sind.
Italiano :
Prima edizione organizzata da Production Directe. Un fine settimana all’insegna dello stile e della nostalgia! Espositori con articoli dedicati alla moda vintage, mobili di design, vinili, veicoli d’epoca e spettacoli.
Espanol :
Primera edición organizada por Production Directe. ¡Un fin de semana de estilo y nostalgia! Expositores con artículos dedicados a la moda vintage, muebles de diseño, vinilos, vehículos de época y espectáculos.
L’événement Salon du Vintage Blavozy a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay