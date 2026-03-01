Salon du Vintage – Édition “Ultimate Luxury” Salon du Vintage Paris

Du 13 au 15 mars 2026, le Salon du Vintage investit un nouveau lieu au cœur du Marais pour une édition parisienne placée sous le signe du luxe. Présenté comme le plus grand événement vintage de France, le rendez-vous proposera sur 1 000 m² une sélection pointue de mode, haute couture, accessoires et pièces horlogères iconiques issues des plus grandes maisons.

Cette édition “Ultimate Luxury” réunira des exposants spécialisés dans le vintage haut de gamme, avec des pièces signées notamment Chanel, Hermès, Dior, Yves Saint Laurent ou Cartier. L’événement ambitionne de s’inscrire comme un temps fort du calendrier mode et culturel du printemps 2026.

Focus exceptionnel : Les montres iconiques du cinéma à l’honneur

À l’occasion de cette édition, une exposition exclusive intitulée «Montres vintage cultes de cinéma» mettra en lumière des garde-temps devenus emblématiques à l’écran.

Le plus grand salon du vintage de France s’installe à Paris pour une édition exceptionnelle !

Du vendredi 13 mars 2026 au dimanche 15 mars 2026 :

payant

À partir de 14€

Tout public.

Salon du Vintage 116 rue de Turenne 75003 Paris

https://www.salonduvintage.com/



