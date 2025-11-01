Salon du Vintage Limoges
Salon du Vintage Limoges samedi 1 novembre 2025.
Salon du Vintage
Boulevard Robert Schuman Limoges Haute-Vienne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-11-01 2025-11-02
Le premier salon du vintage organisé par les amis de Pollux et MS Brocante. Il recevra multiples exposants en mobiliers, luminaires, design, friperies, vinyles… Tout ce qui touche au vintage.
Le pavillon Buxerolles c’est 1200 M2 d’exposition, pour accueillir environ 50 exposants. Le salon aura lieu 1 fois par an le premier week-end de novembre. .
Boulevard Robert Schuman Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 90 31 49 sdv87.fr@mailcentral.cloud
