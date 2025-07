SALON DU VINTAGE LE GRAND MARCHÉ MIN Toulouse

SALON DU VINTAGE LE GRAND MARCHÉ MIN Toulouse samedi 20 septembre 2025.

LE GRAND MARCHÉ MIN 200 Avenue des États-Unis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 6.6 EUR

6.6

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-20

Le Salon du Vintage s’installe pour la première fois à Toulouse au cœur du Grand Marché MIN pour un week-end haut en style et en nostalgie.

Retrouvez une centaine d’exposants sur 4 000 m² dédiés à la mode vintage, au mobilier design, aux vinyles, aux véhicules anciens et aux foodtrucks pour une expérience aussi esthétique que conviviale. 6.6 .

English :

For the first time in Toulouse, the Salon du Vintage takes place in the heart of the Grand Marché MIN for a weekend of style and nostalgia.

German :

Die Vintage-Messe findet zum ersten Mal in Toulouse im Herzen des Grand Marché MIN statt und bietet ein Wochenende voller Stil und Nostalgie.

Italiano :

Il Salon du Vintage arriva per la prima volta a Tolosa nel cuore del Grand Marché MIN per un fine settimana all’insegna dello stile e della nostalgia.

Espanol :

El Salon du Vintage llega por primera vez a Toulouse, en pleno corazón del Grand Marché MIN, para un fin de semana de estilo y nostalgia.

