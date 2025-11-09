Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salon du vinyle Le Crotoy

Salon du vinyle Le Crotoy dimanche 9 novembre 2025.

Salon du vinyle

Le Crotoy Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :
2025-11-09

Organisé par l’association des amis de la galette
Organisé par l’association des amis de la galette   .

Le Crotoy 80550 Somme Hauts-de-France +33 6 44 85 31 84  lesamisdelagalette80@gmail.com

English :

Organized by the association des amis de la galette

German :

Organisiert von der Vereinigung der Freunde der Galette

Italiano :

Organizzato dall’associazione degli amici della galette

Espanol :

Organizado por la asociación de amigos de la galette

L’événement Salon du vinyle Le Crotoy a été mis à jour le 2025-03-28 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre