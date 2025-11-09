Salon du vinyle Le Crotoy
Salon du vinyle Le Crotoy dimanche 9 novembre 2025.
Salon du vinyle
Le Crotoy Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
Date(s) :
2025-11-09
Organisé par l’association des amis de la galette
Le Crotoy 80550 Somme Hauts-de-France +33 6 44 85 31 84 lesamisdelagalette80@gmail.com
English :
Organized by the association des amis de la galette
German :
Organisiert von der Vereinigung der Freunde der Galette
Italiano :
Organizzato dall’associazione degli amici della galette
Espanol :
Organizado por la asociación de amigos de la galette
