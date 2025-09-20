Salon du Vivre Mieux Altillac

Salon du Vivre Mieux Altillac samedi 20 septembre 2025.

Salon du Vivre Mieux

Salle polyvalente Altillac Corrèze

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Salon dédié au bien-être et à la créativité, réunissant artisans, créateurs, thérapeutes et VDI. Au programme stands, ateliers, conférences et moments conviviaux .

Salle polyvalente Altillac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 54 33 07

