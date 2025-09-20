Salon du Vivre Mieux Altillac
Salon du Vivre Mieux Altillac samedi 20 septembre 2025.
Salon du Vivre Mieux
Salle polyvalente Altillac Corrèze
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Salon dédié au bien-être et à la créativité, réunissant artisans, créateurs, thérapeutes et VDI. Au programme stands, ateliers, conférences et moments conviviaux .
Salle polyvalente Altillac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 54 33 07
