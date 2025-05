Salon du vivre mieux , Saint-Laurent-les-Tours – Salle de la Mairie Saint-Laurent-les-Tours, 17 mai 2025 10:00, Saint-Laurent-les-Tours.

Salle de la Mairie 1151 Avenue Jean Lurçat Saint-Laurent-les-Tours Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-17 20:00:00

2025-05-17

2025-05-18

Organisées par l’Association Corps en Mouvement, ces journées permettent la rencontre avec des artisans, des créateurs ou encore des thérapeutes, au travers d’ateliers et de conférences sur le thème de la Sérénité et de l’équilibre. Une petite restauration sera proposée sur place.

Salle de la Mairie 1151 Avenue Jean Lurçat

Saint-Laurent-les-Tours 46400 Lot Occitanie +33 6 82 54 33 07

English :

Organized by the Association Corps en Mouvement, these days offer the opportunity to meet craftsmen, designers and therapists, through workshops and conferences on the theme of Serenity and Balance. Light refreshments will be available on site.

German :

Diese Tage werden von der Association Corps en Mouvement organisiert und ermöglichen die Begegnung mit Kunsthandwerkern, Designern und Therapeuten in Workshops und Vorträgen zum Thema Gelassenheit und Gleichgewicht. Vor Ort wird ein kleiner Imbiss angeboten.

Italiano :

Organizzate dall’Associazione Corps en Mouvement, queste giornate sono un’occasione per incontrare artigiani, designer e terapeuti, attraverso laboratori e conferenze sul tema della serenità e dell’equilibrio. Un leggero rinfresco sarà disponibile in loco.

Espanol :

Organizadas por la Asociación Corps en Mouvement, estas jornadas son una oportunidad para conocer a artesanos, diseñadores y terapeutas, a través de talleres y conferencias sobre el tema de la Serenidad y el Equilibrio. Habrá un refrigerio ligero in situ.

L’événement Salon du vivre mieux , Saint-Laurent-les-Tours Saint-Laurent-les-Tours a été mis à jour le 2025-05-10 par OT Vallée de la Dordogne