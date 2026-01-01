Salon du voyage 2026 Metz Congrès-Robert Schuman Metz

Salon du voyage 2026

Metz Congrès-Robert Schuman 100 rue aux Arènes Metz Moselle

Début : 2026-01-10 10:00:00

fin : 2026-01-11 18:00:00

2026-01-10 2026-01-11

Plongez dans l’univers du voyage lors de notre Salon du Voyage 2026,un moment convivial pensé pour éveiller votre envie d’ailleurs. C’est l’occasion idéale pour discuter librement avec des spécialistes passionnés, découvrir des destinations inspirantes et repartir avec des idées concrètes pour votre prochain départ.

Une ambiance chaleureuse, des conseils personnalisés et de belles surprises vous attendent avec des lots exclusifs à gagner, comme une croisière MSC pour 2 personnes !Tout public

English :

Immerse yourself in the world of travel at our Salon du Voyage 2026, a convivial event designed to awaken your desire to travel elsewhere. It’s the ideal opportunity to talk freely with passionate specialists, discover inspiring destinations and leave with concrete ideas for your next trip.

A warm atmosphere, personalized advice and great surprises await you, with exclusive prizes to be won, including an MSC cruise for 2!

