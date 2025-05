Salon du voyageur – Bureau d’ Information Touristique Saint-Jean-d’Angély, 5 juillet 2025 07:00, Saint-Jean-d'Angély.

Salon du voyageur Bureau d’ Information Touristique 8 rue Grosse Horloge Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Début : 2025-07-05

fin : 2025-08-31

Vous êtes randonneurs, pèlerins, cyclotouristes ? Ce lieu d’accueil et de convivialité vous offre un espace où vous pourrez préparer votre sortie, découvrir le patrimoine local et des idées de parcours.

Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 24 accueil@destinationvalsdesaintonge.com

English :

Are you a hiker, pilgrim or cyclist? This welcoming and friendly place offers you a space where you can prepare your outing, discover the local heritage and get ideas for routes.

German :

Sind Sie Wanderer, Pilger oder Radtouristen? Dieser Ort der Gastfreundschaft und Geselligkeit bietet Ihnen einen Raum, in dem Sie Ihren Ausflug vorbereiten, das lokale Kulturerbe entdecken und Ideen für Routen finden können.

Italiano :

Siete escursionisti, pellegrini o ciclisti? Questo luogo accogliente e amichevole vi offre uno spazio dove preparare la vostra gita, scoprire il patrimonio locale e trovare idee per i percorsi.

Espanol :

¿Eres senderista, peregrino o ciclista? Este lugar acogedor y agradable le ofrece un espacio donde preparar su salida, descubrir el patrimonio local y obtener ideas para las rutas.

L’événement Salon du voyageur Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-05-19 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme